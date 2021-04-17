Хоккей: "Сокол" потерпел поражение в первой игре финала чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Дружковке стартовал финал плей-офф Украинской хоккейной лиги в котором встретились “Донбасс” и “Сокол”, передает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.
Детали
Стартовые минуты матча ожидаемо прошли в острой борьбе, сразу вылилось в заброшенные шайбы. На пятой минуте встречи Шишлянников с левого круга вбрасывания после паса Бирюкова прошил Дубровского, а через 4 минуты Гильманов распечатал ворота Трифонова и восстановил паритет на табло.
После двух шайб команды уменьшили скорости, но не перестали активно прессинговать ворота противника. Итог периода - 8: 7 по броскам и 1: 1 по заброшенным шайбам.
Второй период абсолютно отличался от первого. Команды хоть и создали массу опасных моментов, но при этом так и не смогли изменить счет на табло, уйдя на перерыв с равными 1: 1.
Следующий гол болельщики увидели только на экваторе третьей двадцатиминутки - Кукла отправил шайбу между тремя игроками "Сокола" и снова вывел "Донбасс" вперед. Эта шайба и поставила финальную точку в этом матче, который завершился со счетом 2: 1 в пользу "Донбасса".
Дополнение
Второй поединок серии также состоится в Дружковке 18 апреля.