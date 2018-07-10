Хлібне перемир'я: бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових

“Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години Російські окупаційні війська 4 рази відкривали вогонь на Маріупольському напрямку із застосуванням, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Лебединське, Широкине та Водяне. Втрат особового складу Об’єднаних сил немає”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 23 рази здійснили обстріли позицій українських військ на Донбасі.