Хлебное перемирие: боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных

"В течение суток, от 7 утра до 18 часов российские оккупационные войска 4 раза открывали огонь на Мариупольском направлении с применением, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское, Широкино и Водяное. Потерь личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики 23 раза осуществили обстрелы позиций украинских войск на Донбассе.