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ХК “Сокіл” втретє програв “Донбасу” у фінальній серії УХЛ

Київ • УНН

 • 13161 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Відбувся третій поєдинок фінальної серії плей-офф УХЛ, в якому “Сокіл” приймав “Донбас”, передає УНН з посиланням на УХЛ.

Деталі

Перші хвилини стартового періоду активно почали хокеїсти “Донбасу”. Їм вистачило менше п’яти хвилин, щоб двічі відзначитися у воротах “Сокола”. Рахунок в матчі відкрив Олексій Кожевников, а через пару хвилин подвоїв перевагу донеччан Олександр Пересунько. Підопічні Олега Шафаренко кинулися відіграватися, але оборона “Донбасу” діяла на вищому рівні. Незабаром, неодноразові спроби “пернатих” скоротити рахунок увінчалися успіхом — Євген Курбатов наважився на кидок з середньої дистанції. Перший період завершився 2:1 на користь “Донбасу”.

Друга 20-хвилинка пройшла в менш швидкісному режимі, ніж перша, але боротьби біля воріт було досить. Команди обмінювалися небезпечними кидками, але зі своєю роботою відмінно справлялися голкіпери команд. За п’ять хвилин до завершення періоду оборона “Сокола” допустила грубу помилку, за яку “пернаті” відразу і поплатилися — Пересунько оформив дубль.

У третьому періоді хокеїсти “Сокола” намагалися заволодіти ініціативою, але донеччани грамотно відіграли в усіх зонах — 3:1.

Доповнення

Рахунок у серії до 4-х перемог став 3:0 на користь “Донбасу”. Четверта зустріч колективів пройде 23 квітня.

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