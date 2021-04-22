ХК "Сокол" в третий раз проиграл "Донбассу" в финальной серии УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Состоялся третий поединок финальной серии плей-офф УХЛ, в котором “Сокол” принимал “Донбасс”, передает УНН со ссылкой на УХЛ.
Детали
Первые минуты стартового периода активно начали хоккеисты “Донбасса”. Им хватило менее пяти минут, чтобы дважды отличиться в воротах “Сокола”. Счет в матче открыл Алексей Кожевников, а через пару минут удвоил преимущество дончан Александр Пересунько. Подопечные Олега Шафаренко бросились отыгрываться, но оборона “Донбасса” действовала на высшем уровне. Вскоре, неоднократные попытки “пернатых” сократить счет увенчались успехом — Евгений Курбатов решился на бросок со средней дистанции. Первый период завершился 2: 1 в пользу “Донбасса”.
Вторая 20-минутка прошла в менее скоростном режиме, чем первая, но борьбы у ворот было предостаточно. Команды обменивались опасными бросками, но со своей работой отлично справлялись голкиперы команд. За пять минут до конца периода оборона “Сокола” допустила грубую ошибку, за которую “пернатые” сразу и поплатились — Пересунько оформил дубль.
В третьем периоде хоккеисты “Сокола” пытались завладеть инициативой, но дончане грамотно сыграли в номере — 3: 1.
Дополнение
Счет в серии до 4-х побед стал 3: 0 в пользу “Донбасса”. Четвертая встреча коллективов пройдет 23 апреля.