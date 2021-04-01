ХК “Сокіл” обіграв чинного чемпіона у першій півфінальній грі чемпіонату України

Деталі

Перший період команди провели з нулями на табло, проте при абсолютно рівній кількості моментів. У другому періоді кияни змогли свій пресинг перевтілити в закинуті шайби — Кузьменко відправив шайбу в ворота Новицького, відкривши рахунок в матчі. Після цього команди обмінялися голами в більшості — спочатку Денискін зрівняв рахунок на табло, а потім Смирнов вдруге в матчі вивів киян вперед.

У третій двадцятихвилинці кременчужани кинули всі сили, щоб відігратися, але “Сокіл” на куражі не тільки не дозволяв “Кременчуку” відзначитися, але і провів ряд небезпечних атак, героєм яких став Новицький. І тим не менше при всіх спробах хокеїстів поміняти рахунок на табло, зробити цього так і не вдалося, а фінальна сирена зафіксувала рахунок другого періоду і першу перемогу “Сокола” в півфіналі — 2:1.

Доповнення

В іншій серії 1/2 фіналу “Донбас” передує в протистоянні із “Дніпром”.