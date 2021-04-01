ХК "Сокол" обыграл действующего чемпиона в первой полуфинальной игре чемпионата Украины

Детали

Первый период команды провели с нулями на табло, однако при абсолютно равном количестве моментов. Во втором периоде киевляне смогли свой прессинг превратить в заброшенные шайбы - Кузьменко отправил шайбу в ворота Новицкого, открыв счет в матче. После этого команды обменялись голами в большинстве - сначала Денискины сравнял счет на табло, а затем Смирнов второй раз в матче вывел киевлян вперед.

В третьей двадцатиминутке кременчужане бросили все силы, чтобы отыграться, но "Сокол" на кураже не только не позволял "Кременчуге" отличиться, но и провел ряд опасных атак, героем которых стал Новицкий. И тем не менее при всех попытках хоккеистов поменять счет на табло, сделать этого так и не удалось, а финальная сирена зафиксировала счет второго периода и первую победу "Сокола" в полуфинале - 2: 1.

Дополнение

В другой серии 1/2 финала "Донбасс" предшествует в противостоянии с "Днепром".