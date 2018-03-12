ХК "Пантери" стали чемпіонками України з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Переможцем чемпіонату України з жіночого хокею в сезоні 2017-2018 років стали харківські “Пантери”, які у фіналі перемогли “Королев Дніпра”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію хокею України.
Звітний поєдинок команда Вадима Радченка розпочала дуже впевнено. Вже у першій масованій атаці Інна Вансович зуміла відкрити рахунок. А ще через дві хвилини Карина Євдокімова зробила рахунок 2:0. “Королеви Дніпра” почали втрачати контроль над ситуацією, що призвело до великої кількості вилучень. Таким перебігом подій не могли не скористатися харків’янки. Ще до першої перерви рахунок став 4:0, а Євдокімова записала на свій рахунок хет-трик.
Щойно розпочалася друга 20-хвилинка, як Владислава Скащук “обікрала” Єлизавету Улькову і впевнено переграла голкіпера суперниць. За рахунку 0:5 Олексій Короткий зважився на заміну голкіпера і це дещо мобілізувало його підопічних. “Королеви” перехопили ініціативу й змусили понервувати “пантер”. Олена Ткачук ще у другому періоді одну шайбу відіграла. А в дебюті третього ігрового відрізку Ткачук допомогла відзначитись Інні Русак.
“Пантери” вчасно зреагували на ситуацію на льоду й підвищили темп. Дуже активно заключні хвилини провела Діана Ковтун, яка встигла відзначитись двічі. Шайба Валерії Манчак за півтори хвилини до фінальної сирени вже нічого не змінила.
У підсумку — 7:3 і “Пантери” вперше у своїй історії здобули “золото” чемпіонату України. “Королеви Дніпра” цього сезону змушені задовольнятися лише срібними нагородами.
Як повідомляв УНН, саме “Королеви Дніпра” вибороли перший в історії титул чемпіонок жіночого хокею України.