ХК "Кривбас" розгромив "Білий Барс" та очолив УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Хокеїсти “Кривбас” повернулися на перше місце в таблиці Української хокейної ліги, розгромивши в домашній баталії 18-го туру білоцерківський “Білий Барс” — 7:1, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу турніру.
Вже на старті поєдинку “Кривбасу” вдалося закинути дві шайби. З передачі В’ячеслава Макрицького рахунок відкрив Іван Підгурський, а буквально через хвилину Дмитро Німенко, якому асистували Сергій Афанасьєв і Олександр Караульщук, подвоїв перевагу своєї команди.
Другий період також пройшов під диктовку підопічних Олександра Куликова, які закинули ще три шайби. Голами відзначилися новачок Євген Тимченко, а також Іван Савченко та Сергій Черненко.
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На старті третього періоду Назару Ружнікову вдалося відкрити лік голам “Білого Барса” в цьому матчі, але Євген Секірко досить швидко закинув шосту шайбу “Кривбасу”. Остаточний рахунок зустрічі в цьому матчі встановив Сергій Черненко — 7:1.
Відзначимо, що в паралельному протистоянні вечору “Донбас” обіграв харківський “Витязь” 10:0
Нагадаємо, що “Кривбас” з 37 очками піднявся на першу сходинку в турнірній таблиці, обігнавши “Донбас” та “Кременчук” на 1 пункт.