ХК "Кривбасс" разгромил "Белый Барс" и возглавил УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Хоккеисты "Кривбасс" вернулись на первое место в таблице Украинской хоккейной лиги, разгромив в домашней баталии 18-го тура белоцерковский "Белый Барс" - 7: 1, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.
Уже на старте поединка "Кривбасс" удалось забросить две шайбы. С передачи Вячеслава Макрицкого счет открыл Иван Подгурский, а буквально через минуту Дмитрий Нименко, которому ассистировали Сергей Афанасьев и Александр Караульщук, удвоил преимущество своей команды.
Второй период также прошел под диктовку подопечных Александра Куликова, которые забросили еще три шайбы. Голами отметились новичок Евгений Тимченко, а также Иван Савченко и Сергей Черненко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ХК "Кривбасс" пополнил состав двумя российскими игроками
На старте третьего периода Назару Ружников удалось открыть счет голам "Белого Барса" в этом матче, но Евгений Секирко достаточно быстро забросил шестую шайбу "Кривбасса". Окончательный счет встречи в этом матче установил Сергей Черненко - 7: 1.
Отметим, что в параллельном противостоянии вечера "Донбасс" обыграл харьковский "Витязь" 10: 0
Напомним, что "Кривбасс" с 37 очками поднялся на первую строчку в турнирной таблице, обогнав "Донбасс" и "Кременчуг" на 1 пункт.