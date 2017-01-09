ХК "Кременчук" віддав двох нападників в оренду
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 9 січня. УНН. Напередодні продовження сезону в Українській хокейній лізі ХК “Кременчук” віддав в оренду двох нападників ХК “Дженералз”. Про це повідомляє прес-служба клубу, пише УНН-Центр.
Так, Олексій Янішевський і Артем Шиманський другу частину сезону проведуть у складі київської команди “Дженералз”.
Олексій Янішевський у поточному сезоні зіграв у 23-х матчах і набрав 7 очок (3+4). А Артем Шиманський зіграв в 11-х іграх і набрав 2 очки (1+1).