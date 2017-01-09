ХК "Кременчук" віддав двох нападників в оренду

Так, Олексій Янішевський і Артем Шиманський другу частину сезону проведуть у складі київської команди “Дженералз”.

Олексій Янішевський у поточному сезоні зіграв у 23-х матчах і набрав 7 очок (3+4). А Артем Шиманський зіграв в 11-х іграх і набрав 2 очки (1+1).