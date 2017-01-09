ХК «Кременчуг» отдал двух нападающих в аренду
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 9 января. УНН. Накануне продолжения сезона в украинской хоккейной лиге ХК "Кременчуг" отдал в аренду двух нападающих ХК "Дженералз". Об этом сообщает пресс-служба клуба, пишет УНН-Центр.
Так, Алексей Янишевский и Артем Шиманский вторую часть сезона проведут в составе киевской команды "Дженералз".
Алексей Янишевский в текущем сезоне сыграл в 23-х матчах и набрал 7 очков (3 + 4). А Артем Шиманский сыграл в 11-х играх и набрал 2 очка (1 + 1).