ХК “Кременчук” продовжив переможну серію в чемпіонаті УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Харкові, на арені "Салтівський лід" МХК "Динамо" зустрівся з лідером чемпіонату УХЛ - ХК "Кременчук", повідомляє УНН з посиланням на сайт УХЛ.
Холодним душем для харків’ян стала перша п’ятихвилинка, в якій дублем відзначився Дмитро Орлов. Далі, гравці “Динамо” вирівняли гру і мали деякі небезпечні моменти. Але в другій половині періоду Микола Кисельов (пас від Єгора Серанова), Єгор Серанов (пас від Гліба Бондарука) і Олександр Горлушко, закинувши по одній шайбі довели рахунок до розгромного — 5:0.
У другому і в третьому періодах, не дивлячись на результат першої двадцятихвилинки, обидві команди продемонстрували, перед уболівальникам, хокей з високими швидкостями і гольовими моментами. Харків’яни, як мінімум, повинні були закидати по шайбі в останніх двох таймах. Але воротар В’ячеслав Новицький був бездоганний, а коли і він вже був не в силах відбити шайбу, за нього це зробила штанга воріт.
Те, що не вийшло у “динамівців”, зробили “городяни”. Вони спокійно закинули по одній шайбі в кожному з двох, що залишилися. Точні кидки на свій рахунок записали Дмитро Созонов і Олександр Горлушко — 7:0.
Зауважимо, що перемога підопічних Олександра Савицького ще більше зміцнила лідерські позиції “Кременчука” (12 очок), а харків’яни вже четвертий матч поспіль не можуть відчути смак перемоги і здобути перші очки в чемпіонаті (0).
Додамо, 28 вересня “Кременчук” відправиться у гості до чинного чемпіона країни “Донбасу”, який йде тільки третім — 7.