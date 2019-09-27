ХК “Кременчуг” продолжил победную серию в чемпионате УХЛ

Холодным душем для харьковчан стала первая пятиминутка, в которой дублем отметился Дмитрий Орлов. Далее, игроки “Динамо” выровняли игру и имели некоторые опасные моменты. Но во второй половине периода Николай Киселев (пас от Егора Серанова), Егор Серанов (пас от Глеба Бондарука) и Александр Горлушко, забросив по одной шайбе довели счет до разгромного — 5:0.

Во втором и в третьем периодах, несмотря на результат первой двадцатиминутки, обе команды продемонстрировали, перед болельщикам, хоккей с высокими скоростями и голевыми моментами. Харьковчане, как минимум, должны были забрасывать по шайбе в последних двух таймах. Но вратарь Вячеслав Новицкий был безупречен, а когда и он уже был не в силах отразить шайбу, за него это сделала штанга ворот.

То, что не получилось у “динамовцев”, сделали “горожане”. Они спокойно забросили по одной шайбе в каждом из двух оставшихся. Точные броски на свой счет записали Дмитрий Созонов и Александр Горлушко — 7:0.

Заметим, что победа подопечных Александра Савицкого еще больше укрепила лидерские позиции “Кременчуга” (12 очков), а харьковчане уже четвертый матч подряд не могут почувствовать вкус победы и получить первые очки в чемпионате (0).

Добавим, 28 сентября “Кременчуг” отправится в гости к действующему чемпиону страны “Донбасса”, который идет только третьим — 7.