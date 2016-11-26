ХК "Дженералз" продовжить виступи у форматі молодіжної команди
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На зборах керівництва з тренерським штабом київського ХК “Дженералз” було прийнято рішення про переформування складу команди. Про це інформує прес-служба “генералів”, передає УНН.
Виступи в чемпіонаті Української хокейної ліги чинний віце-чемпіон країни “Дженералз” продовжить в новому форматі молодіжної команди.
“Рішення продиктоване призупиненням діяльності підприємства — основного спонсора клубу, а також складною економічною ситуацією в цілому”, — йдеться у повідомленні на сайті “генералів”.
Нагадаємо, що “Дженералз” після 18 зіграних поєдинків завоювали 25 пунктів і посідають четверте місце в УХЛ.