ХК "Дженералз" продовжить виступи у форматі молодіжної команди

Виступи в чемпіонаті Української хокейної ліги чинний віце-чемпіон країни “Дженералз” продовжить в новому форматі молодіжної команди.

“Рішення продиктоване призупиненням діяльності підприємства — основного спонсора клубу, а також складною економічною ситуацією в цілому”, — йдеться у повідомленні на сайті “генералів”.

Нагадаємо, що “Дженералз” після 18 зіграних поєдинків завоювали 25 пунктів і посідають четверте місце в УХЛ.