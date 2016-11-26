ХК "Дженералз" продолжит выступления в формате молодежной команды

Выступления в чемпионате Украинской хоккейной лиги действующий вице-чемпион страны "Дженералз" продолжит в новом формате молодежной команды.

"Решение продиктовано приостановлением деятельности предприятия - основного спонсора клуба, а также сложной экономической ситуацией в целом", - говорится в сообщении на сайте "генералов".

Напомним, что "Дженералз" после 18 сыгранных поединков завоевали 25 пунктов и занимают четвертое место в УХЛ.