ХК "Дженералз" продолжит выступления в формате молодежной команды
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На собрании руководства с тренерским штабом киевского ХК "Дженералз" было принято решение о переформировании состава команды. Об этом сообщает пресс-служба "генералов", передает УНН.
Выступления в чемпионате Украинской хоккейной лиги действующий вице-чемпион страны "Дженералз" продолжит в новом формате молодежной команды.
"Решение продиктовано приостановлением деятельности предприятия - основного спонсора клуба, а также сложной экономической ситуацией в целом", - говорится в сообщении на сайте "генералов".
Напомним, что "Дженералз" после 18 сыгранных поединков завоевали 25 пунктов и занимают четвертое место в УХЛ.