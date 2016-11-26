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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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ХК "Дженералз" продолжит выступления в формате молодежной команды

Киев • УНН

 • 7434 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. На собрании руководства с тренерским штабом киевского ХК "Дженералз" было принято решение о переформировании состава команды. Об этом сообщает пресс-служба "генералов", передает УНН.

ХК "Дженералз" продолжит выступления в формате молодежной команды

Выступления в чемпионате Украинской хоккейной лиги действующий вице-чемпион страны "Дженералз" продолжит в новом формате молодежной команды.

"Решение продиктовано приостановлением деятельности предприятия - основного спонсора клуба, а также сложной экономической ситуацией в целом", - говорится в сообщении на сайте "генералов".

Напомним, что "Дженералз" после 18 сыгранных поединков завоевали 25 пунктов и занимают четвертое место в УХЛ.

Украинские Национальные Новости

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