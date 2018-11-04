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Хацкевич про поразку від "Шахтаря": наші хлопці заслуговують лише найкращих слів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Керманич київського “Динамо” Олександр Хацкевич прокоментував поразку від “Шахтаря” (1:2) у Харкові в рамках 14 туру УПЛ, інформує сайт “біло-синіх”, передає УНН.

“Не завжди рахунок на табло відображає гру, і те, що відбувалося на полі. Нам дорікали, що ми ставимо автобус, але сьогодні „Шахтар“ у другому таймі більше захищався, будував гру від оборони на контратаках. Свої моменти треба реалізовувати. Це головний підсумок матчу. У нас було два стовідсоткові моменти. У Вербича, коли його підвела техніка, та коли Сідклей віддавав на того ж Вербича у першому таймі. Результат, звичайно, важко прийняти, але за цю гру наші хлопці заслуговують лише найкращих слів”, — зауважив білоруський спеціаліст.

Як повідомлялося раніше, на 4-й компенсованій хвилині футболісти “Шахтаря” забили переможний гол у ворота Бойка.

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