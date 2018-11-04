Хацкевич о поражении от "Шахтера": наши ребята заслуживают только самых лучших слов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Наставник киевского “Динамо” Александр Хацкевич прокомментировал поражение от “Шахтера” (1:2) в Харькове в рамках 14 тура УПЛ, информирует сайт “бело-синих”, передает УНН.
“Не всегда счет на табло отражает игру, и то, что происходило на поле. Нам упрекали, что мы ставим автобус, но сегодня „Шахтер“ во втором тайме больше защищался, строил игру от обороны на контратаках. Свои моменты надо реализовывать. Это главный итог матча. У нас было два стопроцентных момента. У Вербича, когда его подвела техника, и когда Сидклей отдавал на того же Вербича в первом тайме. Результат, конечно, трудно принять, но за эту игру наши ребята заслуживают только самых лучших слов”, — отметил белорусский специалист.
Как сообщалось ранее, на 4-й компенсированной минуте футболисты “Шахтера” забили победный гол в ворота Бойко.