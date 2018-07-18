Харрісон Форд веде переговори про зйомки в екранізації роману Джека Лондона
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Американський актор Харрісон Форд веде переговори про зйомки в екранізації роману Джека Лонда "Поклик пращурів". Про це соощает Variety, передає УНН.
Як повідомляється, актор може зіграти головну роль у фільмі - золотошукача Джона Торнтона в період золотої лихоманки. Раніше цю роль грав Кларк Гейбл в екранізації 1935 року і Чарльтон Хестон у фільмі 1972 року.
Зйомки фільму можуть початися на початку вересня.
Як повідомляв УНН, опублікований новий тизер 11-го сезону серіалу "Доктор Хто".