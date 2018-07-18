Харрисон Форд ведет переговоры о съемках в экранизации романа Джека Лондона

Как сообщается, актер может сыграть главную роль в фильме - золотоискателя Джона Торнтона в период золотой лихорадки. Ранее эту роль играл Кларк Гейбл в экранизации 1935 года и Чарльтон Хестон в фильме 1972 года.

Съемки фильма могут начаться в начале сентября.

Как сообщал УНН, опубликован новый тизер 11-го сезона сериала “Доктор Кто”.