Харрисон Форд ведет переговоры о съемках в экранизации романа Джека Лондона
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Американский актер Харрисон Форд ведет переговоры о съемках в экранизации романа Джека Лонда "Зов предков". Об этом соощает Variety, передает УНН.
Как сообщается, актер может сыграть главную роль в фильме - золотоискателя Джона Торнтона в период золотой лихорадки. Ранее эту роль играл Кларк Гейбл в экранизации 1935 года и Чарльтон Хестон в фильме 1972 года.
Съемки фильма могут начаться в начале сентября.
Как сообщал УНН, опубликован новый тизер 11-го сезона сериала “Доктор Кто”.