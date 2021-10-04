Харківська ТЕЦ-5 відновлює роботу з сьогоднішнього дня

За його словами, головним стримуючим фактором для теплогенерації в поточному році є вартість газу. З цього приводу ТЕЦ-5 зверталася в численні профільні інстанції місцевого і державного рівнів, у результаті чого досягнута домовленість з усіма сторонами:

“НАК „Нафтогаз“ 1 жовтня підтвердив готовність укласти додаткову угоду про збільшення обсягів газу для виробництва тепла за фіксованою ціною 7,42 грн /куб м. Це стало відповіддю на звернення трудового колективу і профспілки нашого підприємства, а також жителів Харківської області, які висловлюють стурбованість щодо майбутнього осінньо-зимового опалювального періоду”.

Також, як зазначив Олександр Мінковіч, проведено ряд переговорів і досягнуто взаєморозуміння з ключовими партнерами: з підприємством “Харківміськгаз” щодо поставок палива на ТЕЦ-5 і з “Харківськими тепловими мережами” щодо подачі виробленого тепла в теплофікаційну мережу міста. З понеділка ТЕЦ-5 починає пускові операції.

“Паралельно на теплоцентралі продовжуються планові ремонти. Але станція у повній мірі готова виконувати свою важливу соціальну функцію. Як тільки буде підписано розпорядження про початок опалювального сезону, тепло надійде до споживачів”, — зазначив голова правління ПрАТ “Харківська ТЕЦ-5” Олександр Мінковіч.