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Харків уночі потрапив під масований обстріл ворога, є поранені - голова ОВА

Харків уночі потрапив під масований обстріл ворога, є поранені - голова ОВА

Київ • УНН

 • 271687 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Харків уночі потрапив під масований обстріл ворога, є троє поранених. Також вночі обстріляли Чугуїв, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Цієї ночі ворог попередньо з систем залпового вогню здійснив масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова. Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, в багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики", - написав Синєгубов у Telegram.

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Зі слів голови ОВА, піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвалися.

"Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіки 26 та 38 років та жінка 46 років, всі вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені - в стані середньої тяжкості", - зазначив Синєгубов.

Також минулої ночі, з його слів, ворог обстріляв Чугуїв. 3 ракети влучили по відкритій території приватного домоволодіння, 1 ракета впала поряд. Постраждалих немає.

Загалом протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, викликів щодо постраждалих з цих районів не надходило.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. "Наші захисники звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі. При цьому вони ліквідували багато техніки та піхоти противника. Наразі ЗСУ займають вигідні рубежі та укріпили власні позиції. Деталі - згодом. Також ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу Гусарівки Ізюмського району, але їхній наступ завершився черговим повним фіаско. Ворог відступив із втратами", - повідомив голова ОВА.

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