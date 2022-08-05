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Харьков ночью попал под массированный обстрел врага, есть раненые - глава ОВА

Харьков ночью попал под массированный обстрел врага, есть раненые - глава ОВА

Киев • УНН

 • 271687 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Харьков ночью попал под массированный обстрел врага, есть трое раненых. Также ночью обстреляли Чугуев, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Этой ночью враг предварительно из систем залпового огня совершил массированный обстрел Шевченковского, Индустриального и Салтовского районов Харькова. Под ударом оказались жилые дома, магазины, рынок, во многих домах повреждены стекла, пострадали помещения учебного заведения, детские площадки", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, пиротехники также изъяли неразорвавшиеся снаряды.

"В результате обстрела с ранениями госпитализированы 2 человека 26 и 38 лет и женщина 46 лет, все они находились на улице. Состояние одного из мужчин стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Другие ранены - в состоянии средней тяжести", - отметил Синегубов .

Также минувшей ночью, по его словам, враг обстрелял Чугуев. 3 ракеты попали по открытой территории частного домовладения, 1 ракета упала рядом. Пострадавших нет.

В течение суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области. По данным областного центра экстренной медицинской помощи, вызовов по пострадавшим из этих районов не поступало.

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. "Наши защитники освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе. При этом они ликвидировали много техники и пехоты противника. В настоящее время ВСУ занимают выгодные рубежи и укрепили собственные позиции. Детали - со временем. Также враг пытался прорвать нашу оборону вблизи Гусаровки Изюмского района, но их наступление завершилось очередным полным фиаско. Враг отступил с потерями", - сообщил глава ОВА.

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