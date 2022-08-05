Харьков ночью попал под массированный обстрел врага, есть раненые - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Харьков ночью попал под массированный обстрел врага, есть трое раненых. Также ночью обстреляли Чугуев, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Этой ночью враг предварительно из систем залпового огня совершил массированный обстрел Шевченковского, Индустриального и Салтовского районов Харькова. Под ударом оказались жилые дома, магазины, рынок, во многих домах повреждены стекла, пострадали помещения учебного заведения, детские площадки", - написал Синегубов в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, пиротехники также изъяли неразорвавшиеся снаряды.
"В результате обстрела с ранениями госпитализированы 2 человека 26 и 38 лет и женщина 46 лет, все они находились на улице. Состояние одного из мужчин стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Другие ранены - в состоянии средней тяжести", - отметил Синегубов .
Также минувшей ночью, по его словам, враг обстрелял Чугуев. 3 ракеты попали по открытой территории частного домовладения, 1 ракета упала рядом. Пострадавших нет.
В течение суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области. По данным областного центра экстренной медицинской помощи, вызовов по пострадавшим из этих районов не поступало.
На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. "Наши защитники освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе. При этом они ликвидировали много техники и пехоты противника. В настоящее время ВСУ занимают выгодные рубежи и укрепили собственные позиции. Детали - со временем. Также враг пытался прорвать нашу оборону вблизи Гусаровки Изюмского района, но их наступление завершилось очередным полным фиаско. Враг отступил с потерями", - сообщил глава ОВА.