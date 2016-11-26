Хакери зламали сторінку очільника "Укрзалізниці" у Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Офіційну сторінку у Facebook голови правління “Укрзалізниці” Войцеха Балчуна було зламано у п’ятницю ввечері, передає УНН з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.
"... увечері, 25 листопада, було зламано офіційну сторінку голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Войцеха Балчуна у соціальній мережі Facebook. Вся інформація, яка після зламу акаунту, може бути або вже розповсюджена від його імені, є “фейковою” та не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
Наразі сторінка заблокована для перегляду користувачами Facebook.