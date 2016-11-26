Хакеры взломали страницу главы "Укрзализныци" в Facebook

"...Вечером, 25 ноября, была взломана официальная страница председателя правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна в социальной сети Facebook. Вся информация, которая после взлома аккаунта, может быть либо уже распространена от его имени, является "фейковой" и не отвечает действительности", - говорится в сообщении.

Сейчас страница заблокирована для просмотра пользователями Facebook.