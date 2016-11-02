Хабарника з Кіровоградщини засудили до 5 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Службовця-хабарника засудили до п'яти років ув'язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.
Встановлено, що службовець вимагав щомісяця по 1 тис грн з кожного працівника ветеринарної лабораторії продуктового ринку за не перешкоджання в їх діяльності.
Його було затримано 19 квітня під час передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 2 тис. грн.
Правопорушника визнали винним за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.