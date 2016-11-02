Взяточника из Кировоградской области приговорили к 5 годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Служащего-взяточника приговорили к пяти годам заключения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.
Установлено, что служащий требовал ежемесячно по 1 тыс. грн с каждого работника ветеринарной лаборатории продуктового рынка за не препятствование в их деятельности.
Он был задержан 19 апреля во время передачи части неправомерной выгоды в размере 2 тыс. грн.
Правонарушитель признан виновным по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.