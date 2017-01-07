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Х.Клінтон може стати мером Нью-Йорка -ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Екс-держсекретар США Хілларі Клінтон, яка поступилася обраному президенту Дональду Трампу на американських виборах президента в 2016 році, може висунути свою кандидатуру на пост мера Нью-Йорка, передає УНН з посиланням на New York Daily.

Джерело видання в Демократичній партії США заявило, що учасник президентських виборів в рамках приватної бесіди не виключила можливості висунення своєї кандидатури на пост мера Нью-Йорка, вибори якого відбудуться 7 листопада 2017 року.

Повідомляється, що багато прихильників закликають Х.Клінтон повернутися в політику і кинути виклик нинішньому меру Біллу де Блазі.

Стверджується, що відносини між Х.Клінтон і Б.де Блазі різко погіршилися після того, як він відмовився підтримати колишнього держсекретаря в якості кандидата на пост президента США.

Як повідомляв УНН, розвідка США стверджує, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах.

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