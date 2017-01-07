Х.Клинтон может стать мэром Нью-Йорка -СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая уступила избранному президенту Дональду Трампу на американских выборах президента в 2016 году, может выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка, передает УНН со ссылкой на New York Daily.
Источник в Демократической партии США заявил, что участник президентских выборов в рамках частной беседы не исключила возможности выдвижения своей кандидатуры на пост мэра Нью-Йорка, выборы которого состоятся 7 ноября 2017.
Сообщается, что многие сторонники призывают Х.Клинтон вернуться в политику и бросить вызов нынешнему мэру Биллу где Блази.
Утверждается, что отношения между Х.Клинтон и Б.де Блази резко ухудшились после того, как он отказался поддержать бывшего госсекретаря в качестве кандидата на пост президента США.
Как сообщал УНН, разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по предоставлению влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.