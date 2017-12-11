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"Кернел-Груп" звинуватили в злочинному виведенні валюти за кордон

"Кернел-Груп" звинуватили в злочинному виведенні валюти за кордон

Київ • УНН

 • 32491 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Слідчі Державної фіскальної служби України виявили злочинне виведення 5 млн дол. за кордон. Під підозрою найбільший агрохолдинг України "Кернел-Груп", повідомляє УНН з посиланням на судові матеріали.

Зазначено, що крім агрохолдингу, у схемі брали участь співробітники банків "ПУМБ" і "Укрсиббанк", а також низки інших компаній, включаючи нерезидентів.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Кліон" у період з 01.01.2013 по 01.09.2017 фактично імпортували на територію України від постачальників нерезидентів Sales AS (Норвегія) і ТОВ "Трейд ДВ", ТОВ "К-Трейдинг"(Російська Федерація), "Pesquera Azimut SL" (C / Coruna N 24/4 B, 36208 Vigo Pontevedra, Spain), "Mar Do Suido SLU" (C / Romil 69, Oficina 8, 36211 - Vigo, Pontevedra, Spain), "Mapexel SL" (C / Luis Taboada 18 1 36201 Vigo, Spain), "Galfrio SA" (Zona De Servicios Del Puerto De Marin, 36910 Estribela (Pontevedra, Spain) (Іспанія) продукти харчування (риба охолоджена і ікра лососева), але з метою заниження митної вартості товару здійснили розмитнювання товару за заниженими цінами, вказавши в митних деклараціях як постачальників компанії "Gold Fish Export Inc" (Панама) і Pontevedra Ventures AG (Панама), тим самим ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 3 127 000,87 грн, і митних платежів в сумі 820 617,12 грн, а всього на суму 3944 617,99 гривень.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Кліон" за допомогою посадових осіб ПУМБ м. Київ і УкрСиббанку BNP Paribas Group на замовлення групи компаній "Інтеграл", маючи валютні резерви на рахунках підконтрольного нерезидента "BRIGHTFISH TRADING LIVITED" (United Kingdom) здійснили в жовтні-листопаді 2015-го незаконне виведення коштів в сумі 5100000 дол. США, шляхом проведення операцій з погашення заборгованості ТОВ "Кліон" перед підконтрольними нерезидентами "Gold Fish Export Inc" або "Pontevedra Ventures AG" (Панама), з подальшим перерахуванням грошових коштів замовнику через підконтрольного нерезидента "Fish treding company Transaquatic Ltd" (Кіпр, засновник ТОВ "Кліон"). Винагорода посадових осіб ТОВ "Кліон" за надання зазначених послуг становила 5%. Отримані гривневі кошти спрямовані компанією "Fish treding company Transaquatic Ltd" на ТОВ "Кліон" як інвестиції в статутний фонд підприємства", - повідомляється в судових матеріалах.

Як пояснюють в слідстві, схема була організована з метою уникнення заборони Нацбанку виводити валюту за кордон. Головним учасником вказується "Кернел-Груп".

"Згідно з рапортом, який надійшов від Головного оперативного управління ДФС України, встановлено, що в цей час група компаній ТОВ КУА "Кристал Ессет Менеджмент" при безпосередній участі посадових осіб банківських установ використовує як інструмент щодо виведення валюти, ТОВ "Кернел-Трейд" (код ЄДРПОУ 31454383), яке входить в агрохолдинг "Кернел Груп".

Основним учасником злочинної схеми з виведення валюти за кордон від агрохолдингу "Кернел-Груп" (офісне приміщення розташоване за адресою: м.Київ, Шевченківський район, провулок Шевченка буд.3) є ТОВ "Кернел-Трейд" (код 31454383) ", - вказують слідчі ДФС.

Нагадаємо, істотною часткою агрохолдингу "Кернел" володіє народний депутат, екс-голова податкового комітету ВР Віталій Хомутиннік.

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