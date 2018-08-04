Керівникам постраждалого від урагану "Харві" заводу в Техасі загрожує в'язниця
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Присяжні в окрузі Харріс в п’ятницю винесли рішення про притягнення до кримінальної відповідальності за халатність керівників хімічного підприємства французької компанії Arkema в Кросбі (штат Техас), повідомляє газета Houston Chronicle, передає УНН.
За даними видання, головний керуючий компанії Річад Роу і головний керуючий заводу Леслі Комаре звинувачуються в тому, що через їх халатність з території заводу, що зазнав підтоплення під час урагану “Харві” в серпні 2017 року, відбувся викид хімічних речовин в атмосферу. Після проливних дощів на підприємстві відключилися холодильні установки, що підтримують постійну температуру в контейнерах з легкозаймистими речовинами, включаючи пероксиди. В результаті на території підприємства виникло кілька пожеж, що тривали протягом чотирьох діб, і в атмосферу потрапила велика кількість шкідливих хімічних речовин. Населення навколишніх районів було евакуйовано, навколо підприємства була створена зона безпеки шириною 2,5 км.
Як зазначила Houston Chronicle, рішення про притягнення до кримінальної відповідальності керівництва підприємства прийнято на підставі Водного кодексу штату Техас. Обвинуваченим може загрожувати тюремне ув’язнення на термін до п’яти років, а компанії — штраф у розмірі 1 млн доларів.
Адвокат Расті Хардін, що представляє інтереси підсудних, підкреслив, що винесене рішення безпрецедентне. “Окружна прокуратура не може посилатися на будь-які справи, що колись розглядалися в судах Техасу, — наводить його слова газета. — Прокуратура вирішила висунути ці безпрецедентні звинувачення щодо компанії та її службовців, які самі стали жертвами жахливого стихійного лиха”. Він підкреслив, що висунення кримінальних звинувачень щодо компанії “створює небезпечний прецедент”.
Як повідомляв УНН, страховки на випадок терактів оформили близько 300 шкіл і вузів у США.