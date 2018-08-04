Руководителям потерпевшего от урагана "Харви" завода в Техасе грозит тюрьма

По данным издания, главный управляющий компании Ричадо Роу и главный управляющий завода Лесли Комарэ обвиняются в том, что по их халатности с территории завода, подвергшейся подтоплению во время урагана “Харви” в августе 2017 года произошел выброс химических веществ в атмосферу. После проливных дождей на предприятии отключились холодильные установки, поддерживающие постоянную температуру в контейнерах с легковоспламеняющимися веществами, включая пероксиды. В результате на территории предприятия возникло несколько пожаров, продолжавшихся на протяжении четырех суток, и в атмосферу попало большое количество вредных химических веществ. Население окрестных районов было эвакуировано, вокруг предприятия была создана зона безопасности шириной 2,5 км.

Как отметила Houston Chronicle, решение о привлечении к уголовной ответственности руководства предприятия принято на основании Водного кодекса штата Техас. Обвиняемым может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет, а компании — штраф в размере 1 млн долларов.

Адвокат Расти Хардин, представляющий интересы подсудимых, подчеркнул, что вынесенное решение беспрецедентно. “Окружная прокуратура не может сослаться на какие-либо прежде рассматривавшиеся в судах Техаса дела, — приводит его слова газета. — Прокуратура решила выдвинуть эти беспрецедентные обвинения в отношении компании и ее служащих, которые сами стали жертвами ужасного стихийного бедствия”. Он подчеркнул, что выдвижение уголовных обвинений в отношении компании “создает опасный прецедент”.

Как сообщал УНН, страховки на случай терактов оформили около 300 школ и вузов в США.