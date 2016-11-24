Керівника ПАТ "Сумигаз" затримали на хабарі

Сьогодні, 24 листопада, під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 10 тис. грн затримано керуючого Конотопським відділенням Публічного акціонерного товариства “Сумигаз”.

Вказаний керівник вимагав від приватного підприємця 11 тис 600 грн за неперешкоджання у здійсненні господарської діяльності.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу зазначеній службовій особі.

До ЄРДР внесено відомості за ч.4 ст.368-4 (вимагання та одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди) КК України.