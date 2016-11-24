Керівника ПАТ "Сумигаз" затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Сумщині під час отримання хабара затримано керівника районного відділення ПАТ “Сумигаз”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.
Сьогодні, 24 листопада, під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 10 тис. грн затримано керуючого Конотопським відділенням Публічного акціонерного товариства “Сумигаз”.
Вказаний керівник вимагав від приватного підприємця 11 тис 600 грн за неперешкоджання у здійсненні господарської діяльності.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу зазначеній службовій особі.
До ЄРДР внесено відомості за ч.4 ст.368-4 (вимагання та одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди) КК України.