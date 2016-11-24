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Руководителя ПАО "Сумыгаз" задержали на взятке

Киев • УНН

 • 12098 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Сумской области во время получения взятки задержан руководитель районного отделения ПАО "Сумыгаз". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Руководителя ПАО "Сумыгаз" задержали на взятке

Сегодня, 24 ноября, во время получения неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн задержан управляющий Конотопским отделением Публичного акционерного общества "Сумыгаз".

Указанный руководитель требовал от частного предпринимателя 11 тыс 600 грн за непрепятствование в осуществлении хозяйственной деятельности.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения указанному должностному лицу.

К ЕРДР внесены сведения по ч.4 ст.368-4 (вымогательство и получение должностным лицом юридического лица частного права неправомерной выгоды) УК Украины.

Украинские Национальные Новости

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