Руководителя ПАО "Сумыгаз" задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Сумской области во время получения взятки задержан руководитель районного отделения ПАО "Сумыгаз". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
Сегодня, 24 ноября, во время получения неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн задержан управляющий Конотопским отделением Публичного акционерного общества "Сумыгаз".
Указанный руководитель требовал от частного предпринимателя 11 тыс 600 грн за непрепятствование в осуществлении хозяйственной деятельности.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения указанному должностному лицу.
К ЕРДР внесены сведения по ч.4 ст.368-4 (вымогательство и получение должностным лицом юридического лица частного права неправомерной выгоды) УК Украины.