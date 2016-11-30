Керівника незаконного збройного підрозділу судитимуть на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Одного з керівників незаконного збройного підрозділу “РИМ” судитимуть на Луганщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Так, в серпні поточного року правоохоронці затримали одного з керівників збройного підрозділу “РИМ”.
Встановлено, що в жовтні 2014 року вказаний керівник підрозділу призначений на посаду так званого заступника військового коменданта міста Свердловська з економічно-господарської діяльності. Діяльність затриманого була спрямована на збройне протистояння Збройним Силам України і правоохоронним органам, знищення їх живої сили і матеріальних засобів, а також вчинення тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень.
На підставі ухвали суду учасник незаконного збройного формування знаходиться під вартою.
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст.260 (участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.