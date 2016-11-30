Руководителя незаконного вооруженного подразделения будут судить в Луганской области

Так, в августе текущего года правоохранители задержали одного из руководителей вооруженного подразделения "РИМ".

Установлено, что в октябре 2014 года указанный руководитель подразделения был назначен на должность так называемого заместителя военного коменданта города Свердловска по экономически-хозяйственной деятельности. Деятельность задержанного была направлена ​​на вооруженное противостояние Вооруженным Силам Украины и правоохранительным органам, уничтожение их живой силы и материальных средств, а также совершение тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.

На основании постановления суда участник незаконного вооруженного формирования находится под стражей.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч.2 ст.260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.