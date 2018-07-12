Керівник Укрпошти написав заяву на звільнення

“Так”, — сказав прес-секретар, відповідаючи на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що Ігор Смілянський написав заяву на звільнення з посади керівника Укрпошти.

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Також він розповів, що Смілянський передав заяву міністру інфраструктури України Володимира Омеляна.

Нагадаємо, тарифи “Укрпошти” на доставку преси зростуть на понад 40%.