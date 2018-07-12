Руководитель Укрпочты написал заявление на увольнение
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Исполняющий обязанности генерального директора ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский написал заявление об отставке. Эту информацию УНН подтвердил пресс-секретарь Укрпочты Михаил Василенко.
"Да", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что Игорь Смелянский написал заявление на увольнение с должности руководителя Укрпочты.
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Также он рассказал, что Смелянский передал заявление министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.
Напомним, тарифы "Укрпочты" на доставку прессы вырастут более чем на 40%.