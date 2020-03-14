Керівник Держпродспоживслужби у Києві відповість на питання читачів УНН щодо коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні о 13 годині начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан відповість на питання наших читачів та глядачів, повідомляє УНН.
В рамках проекту "Зберігайте спокій!", що покликаний інформувати населення про коронавірусну інфекцію, ви можете задати питання начальнику ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олегу Рубану.
Свої питання залишайте під анонсом ефіру на сторінці ІА УНН у Facebook. Фахівець відповість на них у прямому ефірі о 13.00, сьогодні, 14 березня.
Прямий ефір можна подивитися на сторінці ІА УНН у Facebook чи безпосередньо зайшовши на головну сторінку сайту ІА УНН, а також скориставшись мобільним додатком ІА УНН для смартфонів (встановити можна перейшовши за посиланнями: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.unn чи https://apps.apple.com/ua/app/unn/id1403706711?l=ru).
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