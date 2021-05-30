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Кенія продовжила нічний комендантський час ще на 60 днів для боротьби з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Кенія продовжила загальнонаціональну нічну комендантську годину у неділю ще на 60 днів у рамках заходів по боротьбі з COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Кенія продовжила нічний комендантський час ще на 60 днів для боротьби з COVID-19

Деталі

Нічна комендантська година, введена раніше в цьому році, починається з 22:00 і триває до 4:00 години ранку по всій країні.

"Цей наказ буде застосовуватися в темний час доби з десятої години вечора до четвертої години ранку з 28 травня 2021 року і буде діяти протягом шістдесяти днів", - йдеться в повідомленні Бюлетеня сповіщення, випущеного в неділю.

Секретар кабінету міністрів доктор Фред Матіангі, який підписав наказ, заявив, що публічні збори в цей період заборонені.

За його словами, з-під заборони будуть виключені тільки збори, дозволені поліцією.

"В період дії комендантської години не повинно проводитися публічних зібрань, походів чи пересувань ні поодинці, ні в складі групи, за винятком випадків, коли це дозволено в письмовій формі співробітником поліції, що відповідає за поліцію округу, або відповідальним співробітником поліції в окрузі", - сказав він.

Доповнення

Станом на суботу 29 травня загальна кількість загиблих в Кенії досягло 3 141 людини.

Секретар Кабінету охорони здоров'я Мутах Кагва сказав, що ще 1 171 пацієнт були госпіталізовані в різні медичні установи по всій країні, при цьому 104 з них знаходяться у відділенні інтенсивної терапії.

Він додав, що 444 людини здали позитивний результат на вірус з вибірки в 4 989 осіб, в результаті чого загальна кількість хворих досягла 170 485 людей.

115 осіб були виписані після одужання, в тому числі 76 осіб в рамках програми догляду на дому та 39 осіб з різних медичних установ по всій країні.

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Станом на 29 травня 968 733 людини були вакциновані від коронавірусу.

У четвер Кагва оголосив, що варіанти COVID-19 з Велико ї Британії, Індії та Південної Африки швидко поширюються в країні.

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