КДБ Білорусі заявило, що на кінець березня у країні "готується дестабілізація"

Деталі

Тертелю побажав звернути увагу на кілька моментів. “Перше — на безпрецедентний тиск на нашу державу з боку іноземних партнерів, пов’язаний з санкційною політикою і деякими іншими речами, — сказав глава КДБ, якого цитує агентство БелТА. — Друге — це спроби — і повідомлено про конкретних осіб, плани — дестабілізації ситуації найближчим часом. Ми говоримо про період 25-27 березня”.

Тертель зазначив, що у відомстві оцінюють ситуацію в країні як стабільну. “Очевидно, це підкреслюють і наші іноземні партнери, офіційно і неофіційно, дипломатичний корпус, що гострий період у розвитку ситуації, який був характерний для другої половини 2020 року, вичерпаний. Ситуація стабільна”, — сказав він.

Доповнення

Комітет державної безпеки Білорусі включив 17 громадян країни до переліку фізичних осіб, “причетних до терористичної діяльності”. Частина з них була затримана в кінці жовтня минулого року з вогнепальною зброєю і боєприпасами поруч з українським кордоном. За даними слідства, група “була сформована на території України”.