КГБ Беларуси заявило, что на конец марта в стране "готовится дестабилизация"

Детали

Тертель пожелал обратить внимание на несколько моментов. “Первое — на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами, — сказал глава КГБ , которого цитирует агентство БелТА. — Второе — это попытки — и доложено о конкретных лицах, планах — дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта”.

Тертель отметил, что в ведомстве оценивают ситуацию в стране как стабильную. “Очевидно, это подчеркивают и наши иностранные партнеры, официально и неофициально, дипломатический корпус, что острый период в развитии ситуации, который был характерен для второй половины 2020 года, исчерпан. Ситуация стабильная”, — сказал он.

Дополнение

Комитет государственной безопасности Беларуси включил 17 граждан страны в перечень физических лиц, “причастных к террористической деятельности”. Часть из них была задержана в конце октября прошлого года с огнестрельным оружием и боеприпасами рядом с украинской границей. По данным следствия, группа “была сформирована на территории Украины”.