КГБ Беларуси заявило, что на конец марта в стране "готовится дестабилизация"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси располагает информацией о планах некоторых лиц по якобы “дестабилизации ситуации в стране в период 25-27 марта”. Об этом сообщил во вторник журналистам глава ведомства Иван Тертель после доклада президенту республики Александру Лукашенко, пишет УНН со ссылкой на местное государственное агентство БелТА.
Детали
Тертель пожелал обратить внимание на несколько моментов. “Первое — на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами, — сказал глава КГБ , которого цитирует агентство БелТА. — Второе — это попытки — и доложено о конкретных лицах, планах — дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта”.
Тертель отметил, что в ведомстве оценивают ситуацию в стране как стабильную. “Очевидно, это подчеркивают и наши иностранные партнеры, официально и неофициально, дипломатический корпус, что острый период в развитии ситуации, который был характерен для второй половины 2020 года, исчерпан. Ситуация стабильная”, — сказал он.
Дополнение
Комитет государственной безопасности Беларуси включил 17 граждан страны в перечень физических лиц, “причастных к террористической деятельности”. Часть из них была задержана в конце октября прошлого года с огнестрельным оружием и боеприпасами рядом с украинской границей. По данным следствия, группа “была сформирована на территории Украины”.