Катастрофа Ан-148 у РФ: попередньо, українців на борту не було
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На борту літака Ан-148, що зазнав катастрофи в Підмосков'ї, українців не було. Про це у коментарі УНН повідомив представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"За попередньою інформацією консула, на борту літака Ан-148, що зазнав катастрофи в Підмосков'ї, громадян України не було", - зазначив він.
Раніше повідомлялось, що консул перевіряє інформацію про те, чи знаходились українці на бору літака, що зазнав катастрофи у Підмосков'ї.
Нагадаємо, у Підмосков'ї впав літак Ан-148, на борту якого було 71 особа. За інформацією міністра транспорту РФ, жоден із тих, хто перебував на борту Ан-148, який упав у Підмосков’ї, не вижив.
При цьому, Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації опублікувало повний список пасажирів, які були на борту літака Ан-148.