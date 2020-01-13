Каталонська "Барселона" призначила нового наставника клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Каталонська “Барселона” офіційно оголосила про призначення на посаду головного тренера команди Кіке Сетьєна, передає УНН з посиланням на прес-службу “блаугранос”.
61-річний фахівець підписав контракт з клубом до літа 2022 року, змінивши на посту Ернесто Вальверде, з яким було розірвано його угоду.
Зазначається, що новий наставник “синьо-гранатових”, “протягом усієї своєї кар’єри був прихильником володіння, атакуючого футболу, який був привабливим для вболівальників”.
Зауважимо, тренерську кар’єру 61-річна персона почала в 2001 році із “Расінгом” із Сантандеру. Також він тренував “Луго”, “Логроньєс”, “Лас-Пальмас”. З 2017 по 2019 роки тренував “Бетіс”. У крайньому сезоні “Бетіс” фінішував 10-м в Ла Лізі.