Каталонская "Барселона" назначила нового наставника клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Каталонская "Барселона" официально объявила о назначении на пост главного тренера команды Кике Сетьена, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "блаугранос".
61-летний специалист подписал контракт с клубом до лета 2022 года, сменив на посту Эрнесто Вальверде, с которым был расторгнут его соглашение.
Отмечается, что новый наставник "сине-гранатовых", "на протяжении всей своей карьеры был сторонником владения, атакующего футбола, который был привлекательным для болельщиков".
Заметим, тренерскую карьеру 61-летняя лицо начала в 2001 году с "Расингом" из Сантандера. Также он тренировал "Луго", "Логроньес", "Лас-Пальмас". С 2017 по 2019 годы тренировал "Бетис". В крайнем сезоне "Бетис" финишировал 10-м в Ла Лиге.