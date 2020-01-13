Каталонская "Барселона" назначила нового наставника клуба

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110637 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113228 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111729 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124125 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104017 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107328 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107578 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131777 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130572 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Каталонская "Барселона" назначила нового наставника клуба

Каталонская "Барселона" назначила нового наставника клуба

Киев  •  УНН

 • 11202 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Каталонская "Барселона" официально объявила о назначении на пост главного тренера команды Кике Сетьена, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "блаугранос".

61-летний специалист подписал контракт с клубом до лета 2022 года, сменив на посту Эрнесто Вальверде, с которым был расторгнут его соглашение.

Отмечается, что новый наставник "сине-гранатовых", "на протяжении всей своей карьеры был сторонником владения, атакующего футбола, который был привлекательным для болельщиков".

Заметим, тренерскую карьеру 61-летняя лицо начала в 2001 году с "Расингом" из Сантандера. Также он тренировал "Луго", "Логроньес", "Лас-Пальмас". С 2017 по 2019 годы тренировал "Бетис". В крайнем сезоне "Бетис" финишировал 10-м в Ла Лиге.

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