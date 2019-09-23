"Карпати" підсилились вихованцем бременського "Вердера"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. "Львівські "Карпати" оголосили про поповнення гравцем атакувального плану Мелвіном Лоренценом. Про це інформує клубний сайт "зелено-білих", передає УНН.
24-річний футболіст виступатиме за "Карпати" під 36-м номером. Інформація про терміни угоди не розголошується. До складу "левів" уродженець Уганди, який також має німецький паспорт, перейшов в якості вільного агента.
Гравець розпочав займатися футболом на Батьківщині матері – в Уганді. У 2013-му році потрапив у структуру бременського "Вердера". В жовтні того ж року дебютував за "музикантів" у Бундеслізі. Загалом відіграв 14 матчів за першу команду (1 гол).
Влітку 2017-го став гравцем нідерландського АДО "Ден Гаг", у складі якого виступав до недавнього часу – 45 поєдинків, 3 голи і три асисти.
Примітно, що Тransfermarkt оцінює футболіста, який може закрити позиції вінгера та центрфорварда, в 400 тисяч євро.