"Карпати" оформили повноцінний контракт із колумбійським нападником
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Колумбійський нападник Хорхе Карраскаль відтепер став повноцінним гравцем львівських "Карпат". Про це інформує прес-служба клубу, передає УНН.
Контракт із футболістом, права на якого належали іспанській "Севільї", підписаний на чотири роки.
Відзначимо, що Карраскаль на правах оренди приєднався до львівського клубу влітку, на початку минулого сезону.
Додамо також, у "зелено-білій" футболці колумбієць зіграв 22 матчі, в яких забив шість м’ячів, ставши одним із найкращих бомбардирів команди.
Як повідомляв УНН, Карраскаля визнавали кращим футболістом місяця в УПЛ.