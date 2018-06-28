"Карпаты" оформили полноценный контракт с колумбийским нападающим
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Колумбийский нападающий Хорхе Карраскаль отныне стал полноценным игроком львовских "Карпат". Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
Контракт с футболистом, права на которого принадлежали испанской "Севильи", подписан на четыре года.
Отметим, что Карраскаль на правах аренды присоединился к львовскому клубу летом, в начале прошлого сезона.
Добавим также, в "зелено-белой" футболке колумбиец сыграл 22 матча, в которых забил шесть мячей, став одним из лучших бомбардиров команды.
Как сообщал УНН, Карраскаля признавали лучшим футболистом месяца в УПЛ.