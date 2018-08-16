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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Карпати накриє грозами, можливі паводки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У західному регіоні країни упродовж 16-18 серпня очікуються складні погодні умови - грози, град і шквали. Також очікується підняття рівня води у річкових басейнах Сяну, Дністра, Пруту і Сірету. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, передає УНН. 

Карпати накриє грозами, можливі паводки

“Протягом 16 серпня в Карпатському регіоні сильні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с”, — йдеться у повідомленні.

За даними УкрГідрометцентру, 16 — 17 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 — 1 м над рiвнями на 08:00 14 серпня без негативних наслідків. При сильних зливах 15 серпня можливе формування значного мiсцевого стоку, в горах існує загроза утворення окремих селевих потоків.

Протягом 16 серпня, на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується підйом рiвнiв води на 0,3 — 1,0 м над рiвнями на 08:00 15 серпня (без негативних наслідків). При дуже сильних зливах можливе формування значного місцевого схилового стоку. В гірських районах існує загроза утворення локальних окремих селевих потоків.

Раніше синоптики попередили про контрастні погодні умови.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня сильна негода у столиці наробила лиха: зірвало дах у кіоску, зламало гілки дерев.

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