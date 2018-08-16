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Карпаты накроет грозами, возможны паводки

Киев • УНН

 • 15727 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В западном регионе страны в течение 16-18 августа ожидаются сложные погодные условия - грозы, град и шквалы. Также ожидается поднятие уровня воды в речных бассейнах Сяна, Днестра, Прута и Серета. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Карпаты накроет грозами, возможны паводки

“В течение 16 августа в Карпатском регионе сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с”, — говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, 16 — 17 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Ожидается подъем уровней воды на 0,2 — 1 м над уровнями на 08:00 14 августа без негативных последствий. При сильных ливнях 15 августа возможно формирование значительного местного стока, в горах существует угроза образования отдельных селевых потоков.

В течение 16 августа, на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается подъем уровней воды на 0,3 — 1,0 м над уровнями на 08:00 15 августа (без негативных последствий). При очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного склонового стока. В горных районах существует угроза образования локальных отдельных селевых потоков.

Ранее синоптики предупредили о контрастных погодных условиях.

Напомним, в ночь на 16 августа сильная непогода в столице натворила бед: сорвало крышу в киоске, сломало ветви деревьев.

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